بدء فعاليات مؤتمر إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي

دعاء محمودبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي، بأحد فنادق القاهرة، بحضور مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بالوزارة، وناصر ترك عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة ال

دعاء محمود

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي، بأحد فنادق القاهرة، بحضور مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بالوزارة، وناصر ترك عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ، وأشرف شيحة عضو اللجنة.

وكان التقرير الذي أعدته غرفة شركات السباحة بالتنسيق مع غرفة عمليات الحج السياحي كشف عن أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي هذا العام 1439 هجرية بلغ 120 ألفا و200 مواطن، يتنافسون على 36 ألف تأشيرة حج.