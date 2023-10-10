بدء فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2023

بدأت فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية لعام 2023 اليوم بالقاهرة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري والتضامن الاجتماعي وشركة إي فاينانس.

ويحتضن معرضًا رقميًا للحلول المالية نأمل أن يطلع المشاركون على مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.

يشارك في رعاية الحدث أيضا الاتحاد العام العربي للتأمين، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والاتحاد العماني للتأمين، والمعهد المغربي للثقافة المالية، والاتحاد المصري للفينتك، والاتحاد المصري للقوى البشرية.

وأيضا تحت رعاية الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والاتحاد العماني للتأمين، والمعهد المغربي للثقافة المالية، والاتحاد المصري للفينتك، والاتحاد المصري للقوى البشرية.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” بمشاركة رسمية وأهلية واسعة، لمناقشة الشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والمنطقة العربية.

وتركز المناقشات على ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب الوطنية والمؤسسية الناجحة، لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والشمول المالي حول العالم وسبل تعزيزه محليًا في المنطقة العربية.