بدء فعاليات القمة الإفريقية الـ30 في العاصمة الإثيوبية بمشاركة السيسي

أ ش أ بدأت اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا اجتماعات الدورة العادية الـ30 على مستوى الرؤساء والقادة الأفارقة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا"، والذي يعد موضوع القمة الرئيسي، أخذا في الاعتبار ما تحت



أ ش أ

بدأت اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا اجتماعات الدورة العادية الـ30 على مستوى الرؤساء والقادة الأفارقة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد تحت شعار “الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا”، والذي يعد موضوع القمة الرئيسي، أخذا في الاعتبار ما تحتله مكافحة الفساد من أهمية لدى الكثير من الدول الإفريقية التي تسعى للتصدى لهذه الآفة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم.

وبدأت فعاليات القمة بجلسة مغلقة بمشاركة من الرئيس السيسي، يبحث خلالها القادة الأفارقة أهم الموضوعات التي ستناقشها القمة، ومن بينها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وجهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وغيرها من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ30 للقمة الإفريقية، ويتضمن برنامج الرئيس كذلك عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإفريقية والإقليمية.

وتناقش القمة، على مدى يومين، مجموعة من القضايا من بينها مضاعفة الجهود والطاقات لتحقيق التنمية والتقدم والسلام في الدول الإفريقية خلال العام الحالي، وتحسين الظروف المعيشية لشعوبها، وجهود إقامة منطقة للتجارة الحرة بالقارة، وتسهيل حرية التنقل بين دولها بدون تأشيرة دخول ما يسهل حركة انتقال البشر، وسبل الإسراع في تنفيذ خططها الاجتماعية والاقتصادية والتغلب على نقص القدرات في المجالات الرئيسية كالصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

كما يناقش قادة الاتحاد الإفريقي تنفيذ رؤية الاتحاد الاقتصادية الكبيرة التي أطلق عليها “أجندة 2063″، والتي تتمثل في خطة على مستوى القارة لتسريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالتوازي مع التعبير عن صوت إفريقيا على الصعيد العالمي.

وتهدف أجندة 2063 لتوحيد إفريقيا حول هدف مشترك للتنمية الاقتصادية، وإنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة، وربط القارة بطرق سريعة عابرة للحدود، وربط على كل عواصمها على الأقل بشبكة لسكك الحديد بحلول العام 2063.

ووفقا للاتحاد الإفريقي، فإن هذه الخطة تكتسي طابعا قاريا، غير أن كل دولة من أعضاء الاتحاد مسؤولة عن تنفيذ برنامج أو سلسلة من البرامج، ويسعى الاتحاد الإفريقي لتطوير مشاريع بنيات تحتية في إطار برنامج تطوير البنى التحتية في إفريقيا “بيدا”، الذي يعكف حاليا على إنجاز عدة مشاريع طرق وطرق سريعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل أمس إلى مقر إقامته في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات القمة العادية الـ30 للاتحاد الإفريقي، وترأس، عقب وصوله، قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي في أديس آبابا.