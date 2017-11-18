بدء فعاليات الدورة الـ13 لمبادرة مصر أمانة بين ايديك

دعاء حسنى بدأت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة عشر للحوار الاجتماعي، اليوم السبت، لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، بمحافظة دمياط، التي تعد المحافظة السابعة التي تعقد بها تلك الندوات، في إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجبات

دعاء حسنى

بدأت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة عشر للحوار الاجتماعي، اليوم السبت، لمبادرة “مصر أمانة بين إيديك”، بمحافظة دمياط، التي تعد المحافظة السابعة التي تعقد بها تلك الندوات، في إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم.

وتستمر الدورة لمدة 3 أيام بمشاركة مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، ويشارك فيها 131 متدرباً من الشركاء الاجتماعيين عمال وأصحاب أعمال وحكومة، من 16 شركة في قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والصناعات التحويلية، ومنتجات الألبان.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العامة: إن الهدف من المبادرة وتلك الندوات هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة، وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي، لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

حضر الندوة سامي عبد العزيز سكرتير عام محافظة دمياط، ومحمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل، والنسيج، والسيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بدمياط.