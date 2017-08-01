بدء فعاليات التدريب المصري اليونان المشترك ميدوزا 2017

بدور إبراهيم:

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى المشترك “ميدوزا 2017” بمشاركة وحدات من القوات الجوية والبحرية المصرية والتى تضم حاملة الطائرات الميسترال “أنور السادات” والفرقاطة طراز فريم “تحيا مصر” والغواصة طراز (41) التى انضمت حديثا للخدمة فى القوات البحرية المصرية والطائرات طراز (اف16) وعناصر من القوات البحرية والجوية اليونانية، والذى يستمر لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

يشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بينهما، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة لكلا البلدين، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز افاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين اللتان تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات.