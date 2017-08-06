بدء فعاليات التدريب الجوى المصرى- الكويتى المشترك

بدور إبراهيم : انطلقت فاعليات التدريب الجوى المصرى – الكويتى، المشترك (اليرموك -3)، والذي يستمر بمصر لعدة أيام. يشمل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية، وبدأ التدريب بعدد من المحاضرات النظرية والعملية التى تساهم فى ثقل المهارات، وتوحيد المف



بدور إبراهيم :



انطلقت فاعليات التدريب الجوى المصرى – الكويتى، المشترك (اليرموك -3)، والذي يستمر بمصر لعدة أيام.

يشمل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية، وبدأ التدريب بعدد من المحاضرات النظرية والعملية التى تساهم فى ثقل المهارات، وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة، والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك التدريب على أعمال الاستطلاع الجوى للأهداف المعادية، وتنفيذ عدة تشكيلات جوية مختلفة.

يأتى التدريب فى إطار تعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين، ودعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

