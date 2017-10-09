بدء فعاليات الأسبوع الألماني بدلتا النيل 29 أكتوبر الجاري

سمر السيد:

تنظم السفارة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع 10 مؤسسات ألمانية فى الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، المقبل فعاليات الأسبوع الألمانى فى دلتا النيل، بعدد من المدن هى المنصورة وشبين الكوم ودمنهور والإسكندرية ويتضمن المهرجان فعاليات ثقافية وعلمية وتعريفية.

وقال يوليوس جورج لوى، السفير الألمانى بالقاهرة فى مؤتمر صحفى عقدته السفارة صباح اليوم بمقرها بالزمالك ، أنه من دوعى سروره الالتقاء بالمواطنين المصريين وكذلك المسئولين السياسيين بمحافظات المنوفية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية خلال فعاليات المهرجان، ودعا جميع المواطنين لزيارتهم يوم 29 أكتوبر بالمنصورة و30 أكتوبر بشبين الكوم و1 نوفمبر بدمنهور و2 نوفمبر بالاسكندرية لحضور فعاليات المهرجان.

وتتمثل المؤسسات الألمانية المشاركة معهد جوته القاهرة والإسكندرية والهيئة الألمانية للتبادل العلمى والمعهد الألمانى للآثار والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى والجامعة الألمانية بالقاهرة وعدد من المدارس والجامعات الألمانية.

أضاف لوى، أن هذا المهرجان ضخم ويكلف السفارة الكثير من المجهود ، مشيراً إلى أن الأسبوع الألمانى بالصعيد الذى تم تنظيمه العام الماضى رفع الحماس لديهم لتنظيم مهرجان هذا العام وعدم الانتظار لانعقاده كما هو مقرر العام المقبل.

وأضاف سيمون رايس، سكرتير أول ورئيس القسم الثقافى والتعليمى بالسفارة الألمانية، أنه من المقرر حضور اللاعب المصرى هانى رمزى والمهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية، معتبراً حضورهما تجسيداً لعمق الراوبط بين البلدين، كما سيحضر الفريق الموسيقى “unterbiberger hofmusik” الذى يعتبر موسيقاه جسوراً فنية موسيقية بين الشرق والغرب.

ومن أبرز الفعاليات كرة قدم الشارع مع الكابتن هانى مزى ومحاضرة للمهندس هانى عازر عن “الإلهام” فى المنصورة وشبين الكوم وندوة حوارية تحت عنوان “إمراة قوية” فى دمنهور مع أول محافظة فى مصر وحفل موسيقى تحييه الفرقة الموسيقية الألمانية فى المدن الأربعة وفعاليات محادثات القاهرة بشأن المناخ.

وأوضح أنه من المقرر أن تقوم المؤسسات الألمانية المشاركة فى المهرجان بالتعريف بأنشطتها المختلفة حيث سيتمكن المواطنين من الجنسين من التعرف على ألمانيا وعلى أنشطتها المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد للمدرسة الألمانية بالإسكندرية، موجها الشكر لجميع المحافظات على التعاون الممتاز بين البلدين.