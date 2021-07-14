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بدء فرز الأصوات في انتخابات البورصة المصرية (صور)

تجري الانتخابات على 5 مقاعد 3 منها لفئتي السمسرة و الشركات العاملة في سوق المال، بجانب مقعد للشركات المقيدة في السوق الرئيسي و مقعد لشركات بورصة النيل.
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9:15 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 9:15 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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بدأت منذ قليل عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية 2021 – 2025.

وتجري الانتخابات على 5 مقاعد 3 منها لفئتي السمسرة و الشركات العاملة في سوق المال، بجانب مقعد للشركات المقيدة في السوق الرئيسي و مقعد لشركات بورصة النيل.

وشهدت عملية التصويت على انتخابات مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة اقبال كثيف من ممثلي الشركات العاملة بالسوق.

وبدأت عملية الاقتراع في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء وانتهت قبل التاسعة مساء وسط إجراءات احترازية بمقر شركة مصر لنشر المعلومات egid.

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وتضم قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025) 12 مرشحا موزعين بين 6 مرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية – السمسرة وهم أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال للسمسرة في الأوراق المالية وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، ورانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية ومحمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

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وضمت أسماء المرشحين عن قائمة الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة كل من أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وراندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ومحمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات.

ويتناقس على مقعد بورصة النيل كل من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية ومحمد العزب خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري ووهاشم السيد مرشحا وحيدا على مقعد الشركات المقيدة وبالتالي من المقرر فوزه بالتزكية.

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  • بدء فرز الأصوات في انتخابات البورصة المصرية
  • بدء فرز الأصوات في انتخابات البورصة المصرية
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