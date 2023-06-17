بدء فرز أصوات انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية بعد انتهاء التصويت

بدأت منذ قليل أعمال فرز أصوات الناخبين لانتخابات الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية عقب انتهاء التصويت فى الانتخابات التى انطلقت صباح اليوم السبت بمقر الغرفة بمحطة الرمل.

ومن المقرر أن تسفر تلك الانتخابات عن اختيار 9 مرشحين للفوز بمقاعد عضوية مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية التي تمتد في الفترة بين 2023 و 2027.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية 10 لجان انتخابية ويبلغ عدد الناخبين 44 ألفا و 364 ناخباً وتجري الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية .

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية فى هذه الدورة 11 مرشحا للمنافسة على 9 مقاعد، حيث تضم قائمة معاً لاستمرار العطاء 9 مرشحين منهم، إضافة إلى مرشحان فرديين وهما إبراهيم محمد أبو الحسن عبد الرحمن، وحازم مصطفي السيد المنوفي.

ويأتى على رأس قائمة ” معاً لاستمرار العطاء” أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة فى التشكيل الحالي وهم أحمد حسن شركس نائب أول رئيس الغرفة ، محمد المازني أمين صندوق الغرفة، أحمد صقر نائب ثانى رئيس الغرفة، شريف بقطر، عمرو مصيلحي، محمد حفني ، بالإضافة إلى كلاً من محمد فتح الله عمر الغنيمي .

وخلال الأسابيع الماضية شهدت بعض الفاعليات من عدد من المرشحين لبعض اللقاءات خارج الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية ضمن الدعاية الأنتخابية والأستعدادات لانطلاق ماراثون الانتخابات للمنافسة على 9 مقاعد عضوية بالانتخاب لمجلس الإدارة في الدورة الانتخابية التي تمتد في الفترة بين 2023 و 2027 ، والتى تتميز هذه المرة بالهدوء مقارنة بحدة المنافسة في الدورة الماضية.