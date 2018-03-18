بدء فرز أصوات المصريين بالدول الأوروبية في انتخابات الرئاسة

وكالات:أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية في الساعة التاسعة من مساء الأحد بالتوقيت المحلى.وتبدأ على الفور عملية فرز أصوات المصريين الذين حرصوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية على التوافد على مقار السفارات للإدلاء بأص

وكالات:





أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية في الساعة التاسعة من مساء الأحد بالتوقيت المحلى.

وتبدأ على الفور عملية فرز أصوات المصريين الذين حرصوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية على التوافد على مقار السفارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات انطلاقا من شعورهم الوطني والتصميم على المساهمة بإيجابية في تشكيل الحياة السياسية في أرض الوطن.

وشهدت السفارات والقنصليات في العواصم والمدن الأوروبية في اليوم الثالث والأخير إقبالا كبيرا من جانب أبناء الجاليات المصرية الذين رسموا لوحة وطنية خالصة امتزجت فيها خطوط الانتماء بألوان الحماس القومى والاحتفال في لحظة انتصار جديدة تضاف لرصيد انتصارات مصر عبر الزمان، وذلك بالمشاركة بكثافة ومن جانب جميع الأعمار وبشكل عائلي في الانتخابات ليؤكدوا للعالم ارتباط المواطن المصري بأم الدنيا مهما بعدت المسافات ومهما طالت سنوات الغربة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية تصويت المصريين بالخارج بإغلاق صناديق الاقتراع بقنصلية مصر بلوس انجلوس على الساحل الغربي للولايات المتحدة في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى السادسة من صباح الاثنين بتوقيت القاهرة.