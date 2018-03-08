بدء فحص العروض المؤهلة فنياً لمناقصة ميكنة دواوين المحافظات

❏ محمد سعيد: 6 شهور الحد الأقصى للتنفيذ.. واختيار الفائز بداية أبريلمحمد فتحى وسمية كمالبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرحلة فحص عروض الشركات المؤهلة فنيا لمناقصة ميكنة دواوين عموم المحافظات، فى إطار خطتها لإنهاء 10 منها بنهاية العام الجارى، هى القاهرة، القليوبية، الأقصر، الفيوم، بور

❏ محمد سعيد: 6 شهور الحد الأقصى للتنفيذ.. واختيار الفائز بداية أبريل

محمد فتحى وسمية كمال

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرحلة فحص عروض الشركات المؤهلة فنيا لمناقصة ميكنة دواوين عموم المحافظات، فى إطار خطتها لإنهاء 10 منها بنهاية العام الجارى، هى القاهرة، القليوبية، الأقصر، الفيوم، بورسعيد، كفر الشيخ، أسوان، الدقهلية، البحيرة والإسكندرية.

وقال الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات للحلول المبتكرة للقطاع الحكومى، إن 28 شركة تقدمت بعروضها المالية والفنية، من أصل 35 سحبت كراسة الشروط والمواصفات الفنية، ومن المقرر إعلان الفائز بداية إبريل المقبل.

كانت وزارة الاتصالات قد طرحت فى يناير 2018، مناقصة عامة لميكنة وصيانة وتقديم الدعم الفنى للأنشطة الرئيسية بدواوين 5 محافظات إلكترونيا، هى القليوبية، الدقهلية، الفيوم، بورسعيد، والأقصر، بعد توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة بهذا الخصوص، فى أغسطس من العام الماضى، بغرض تطوير خدمات المواطنين بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأوضح سعيد لـ«المال»، أن الوزارة تسمح بموجب بنود كراسة الشروط، بإقامة تحالفات بين الشركات، إلا أن عملية الفحص المبدئى للعروض، أوضح عدم وجود نية لذلك.

وأضاف أن عملية الميكنة تدخل بها 6 أنظمة، وتختلف مدة تنفيذ كل مرحلة حسب عدد المستخدمين، وطبيعة المكان، علماً بأن الحد الأقصى للانتهاء من المشروع 6 أشهر

وكشف الدكتور محمد جبر، مدير قطاع تطوير المشروعات بشركة أوميجا سوفت للبرمجيات، إحدى الكيانات المؤهلة فنيا عن مناقشة تفاصيل عرضها الفنى اليوم الخميس، مع لجنة فنية شكلتها الوزارة.

وأضاف لـ«المال»، أن الأخيرة حددت موعداً لكل شركة تأهلت فنيا، لإجراء عرض تقديمى للمنتج أو النظام الذى تقترحه، لافتا إلى أن الشركة تنوى التعاون مع أوراكل العالمية، فى تنفيذ مشروعها حال الفوز.