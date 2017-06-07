بدء فاعليات ليالى الأسمرات الرمضانية

افتتح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، مساء أمس، فاعليات “ليالى الأسمرات الرمضانية”، بحى الأسمرات بالقاهرة والتي سوف تستمر لمدة 10 أيام .

وعبر الدكتور هشام الشريف، عن سعادته الكبيرة بتواجدة بين أهالى حى الأسمرات، مشيرا إلي أن التنمية ليست بالبناء الجميل فقط، وإنما بالثقافة والفنون أيضا.

قدم وزير التنمية المحلية التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وكل من شارك فى بناء حي الأسمرات.

وأضاف الشريف أن تلك الفاعليات تأتى في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بالثقافة والفن، باعتبارهما عنصراً رئيسياً في التنمية المحلية.

شارك في فاعليات اليوم الأول الشاعر جمال بخيت، والملحن والمطرب أحمد إسماعيل، وعدد كبير من أهالي حى الأسمرات.

وانطلقت الفاعليات باستقبال من فرقة الاَلات الشعبية والتنورة، وقدم الشاعر جمال بخيت موهبة غنائية رائعة لطفلة عمرها 11عاما تدعى حور، حيث غنت (يا رايحين للنبى الغالى)، ثم (حبيبتى من ضفايرها طل القمر).

