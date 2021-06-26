الإسكندرية

بدء فاعليات برنامج دبلوم التحكيم البحري الإلكتروني بمعهد تدريب الموانئ بالإسكندرية

شارك في البرنامج عدد من المتدربين من هيئات الموانئ العربية من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى جمهورية مصر العربية
السيد فؤاد 2:25 م, السبت, 26 يونيو 21 2:25 م, السبت, 26 يونيو 21

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افتتح صباح اليوم السبت الموافق 26 يونيو الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد المعهد وآن رومبو دافيو مدير التدريب بمؤسسة ميناء فالنسيا، فعاليات برنامج (دبلوم التحكيم البحري الإلكتروني) والذي يتم بالتعاون بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، ومؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني، والذي يستمر حتى الأول من شهر يوليو 2021.

وقد شارك في البرنامج عدد من المتدربين من هيئات الموانئ العربية من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية، بالإضافة الى جمهورية مصر العربية.

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 ويحاضر ببرنامج دبلوم التحكيم البحري الإلكتروني نخبة من الخبراء في هذا التخصص في مصر وإسبانيا وهم الربان إبراهيم العطار رئيس قسم البرامج البحرية بمعهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور كارلوس اسبليجوس أستاذ القانون الدولي بجامعة فالنسيا بإسبانيا، وأوجستين اجلاسيس القاضي بالمحكمة البحرية فى إسبانيا، والدكتور طارق أبو العلا أستاذ القانون البحري والتجاري بالأكاديمية العربية.

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يأتي ذلك في إطار التعاون الدولي الذي يجمع بين معهد تدريب الموانئ وعدد من المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجال التعليم والتدريب البحري والذي يسعى المعهد من خلاله لنقل الخبرات والمستجدات في المجال البحري للكوادر البشرية المصرية والعربية.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.

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بقلم السيد فؤاد

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