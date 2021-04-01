بدء فاعليات النسخة الرابعة لسباق «الجونة موتوكروس» الجمعة

بمشاركة 50 متسابقًا من مصر و12 أجنبيًا من جنسيات متنوعة

قام سائقو الدراجات النارية المشاركين بالنسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس أمس الخميس، بجولة في شوارع المدينة انتهت بالتقاط الصور في مارينا أبو تيج.

وتنطلق بطولة الجونة اليوم الجمعة، للمرة الأولى بعد توقف دام عامين، وذلك بمشاركة 50 متسابقًا من مصر و12 أجنبيًا من جنسيات متنوعة ومن أعمار مختلفة .

وتجرى المنافسات على حلبة موتوكلوب إيچيبت في الجونة على ساحل البحر الأحمر، والتي تبلغ مساحتها 90 ألف مترًا، وتعد ثاني أكبر حلبة في أفريقيا والشرق بعد حلبة موتوكروس قطر.

وتستمر فعاليات بطولة موتوكلوب إيجيبت التي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على مدار يومين متواصلين، وتضم 5 فئات للمحركات وهى 250 سي سي، 450 سي سي، ATV ،QUAD، فوق 450 سي سي.

يهدف السباق إلى جانب كونه حدث ترفيهي وخطوة في طريق تنشيط السياحة المصرية، إلى تأهيل المتسابقين المصريين للمشاركة مستقبلًا في سباقات المحافل الدولية المعنية برياضات الموتوكروس.

يذكر أن سباقات الـ”Motocross” تعد من الرياضات التي تلقى شعبية في دول أوروبا والولايات المتحدة، ويسعى موتوكلوب إلى استقطاب عدد أكبر من محبي تلك الرياضة داخل مصر، سواء كممارسين أو مشجعين.