بدء فاعليات أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة 22 فبراير

المال - خاصيفتتح د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة تحت شعار (بالتحدي نستطيع) والذي تنظمه جامعة المنيا خلال الفترة من 22 – 26 فبراير الجاري، ويأتي ذلك في إطار تخصيص الدولة عام 2018 لمتحدي الإعاقة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة وق



المال – خاص

يفتتح د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة تحت شعار (بالتحدي نستطيع) والذي تنظمه جامعة المنيا خلال الفترة من 22 – 26 فبراير الجاري، ويأتي ذلك في إطار تخصيص الدولة عام 2018 لمتحدي الإعاقة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة؛ باعتبارهم شريحة كبيرة من المجتمع تساهم بشكل فعلي في منتجه الإبداعي وطاقاته الخلاقة.

وفي هذا الإطار تلقى الوزير تقريرًا مقدمًا من د. جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا حول الاستعدادات النهائية لتنظيم فعاليات الأسبوع، حيث أشار التقرير إلى أن الجامعة ستستقبل أكثر من 2000 طالب وطالبة من متحدي الإعاقة من 24 جامعة مصرية.

وأوضح التقرير أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة التي تتناسب مع الطلاب من متحدي الإعاقة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والنشاط الاجتماعي والجوالة، حيث تشمل فعاليات الأسبوع أنشطة رياضية (مسابقات رفع الأثقال، وتنس الطاولة، وكرة الجرس) وأنشطة اجتماعية (مسابقات الشطرنج والطالب والطالبة المثالية) وأنشطة ثقافية (مسابقات في حفظ القرآن الكريم، ودوري للمعلومات العامة) وأنشطة فنية (مسابقات في الإنشاد الديني، والعزف، والفنون التشكيلية) وأنشطة علمية (مسابقات في البحث العلمي، وقصة الخيال العلمي) بالإضافة إلى الجوالة.

وأضاف التقرير أنه سيقام على هامش فعاليات الأسبوع مؤتمر دولي تحت عنوان (دور الجامعات في دمج متحدي الإعاقة في الجامعات والمجتمع) بمشاركة العديد من الشخصيات العامة وممثلي بعض الدول من فنلندا، روسيا، زامبيا، سلطنة عمان، تونس، ليبيا.

واختتم التقرير بالتأكيد على قيام الجامعة بعمل الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت، وتوفير كافة مستلزمات الإعاشة بالمدن الجامعية المخصصة لإقامة وفود الجامعات المشاركة في فعاليات الأسبوع.