نقل وملاحة

بدء عودة الملاحة لقناة السويس بعد توقفها 24 ساعة

بسبّب جنوح ناقلة حاويات ضخمة أدى لتعطل الحركة بالقناة
نادية سلام 2:56 م, الأربعاء, 24 مارس 21 2:56 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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عادت الملاحة فى قناة السويس للعمل بشكل طبيعى اليوم الأربعاء بعد توقف استمر نحو 24 ساعة ، بسبّب جنوح ناقلة حاويات ضخمة أدى لتعطل الحركة بالقناة.

 وأرجعت إدارة قناة السويس وقوع الحادث الذي تسبب في تعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس لانعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية أمس الثلاثاء ، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

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وتصدرت حاملة السيارات sea helling” ، عبور سفن قافلة الشمال التي ترفع علم بنما في خطة نفذتها قناة السويس، بعد تعويم السفينة الجانحة ، وتهدف الهيئة في المقام الأول دخول سفن الشمال وانتظارها في منطقة البحيرات لحين استكمال رحلتها الى الجنوب عقب الانتهاء من أعمال تعويم السفينة المعطلة.

 وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن وحدات الإنقاذ و8 من قاطرات هيئة قناة السويس تشارك في أعمال إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا.

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  وأضاف ربيع أن المجهودات متواصلة لانتظام حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مؤكدا أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقال إنه فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزها القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طنا ومصاحب وتحيا مصر، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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