بدء عرض خلصانة بشياكة على MBC مصر2.. غدا

يجمع النجم أحمد مكي، ودينا الشربيني، وهشام ماجد، وشيكو، وملك قورة

يبدأ غدا ًالاثنين عرض مسلسل (خلصانة بشياكة)على قناة MBC مصر2 يومياً في الحادية عشر مساءً للفنان أحمد مكي في مغامرة درامية جديدة مع نخبة من نجوم الكوميديا .

مكى يجسد شخصية سلطان الشخصية التي ينطلق بها في المسلسل الجديد في مواجهة كارما التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، وفي إطار من الفانتازيا غير التقليدية حول العلاقة المتشابكة بين الرجل والمرأة ومحاولة كل منهما السيطرة على الأخر.

تدور الأحداث اليومية داخل معكسر الرجال والسيدات في محاولات مختلقة من الكر والفر والحرب والصراعات حتي يقتنع الجميع في النهاية أن الحب هو أساس العلاقة بين المرآة والرجل، وأنه لا يمكن لأي منهما الاستغناء عن الآخر.

مسلسل (خلصانة بشياكة) يشارك في بطولته بالإضافة لأحمد مكي ودينا الشربيني كل من بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وإنتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين.. وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي.