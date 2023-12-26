بدء صرف 946 مليون جنيه تعويضات نزع الملكية مطلع العام القادم

تبدأ وزارة النقل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمساحة، صرف تعويضات نزع الملكية للمتضررين من محور حر شرق الرياح التوفيقي، بإجمالى 946 مليون جنيه، بشكل مبدئي.

أضاف مصدر مطلع أن عملية الصرف الفعلية ستبدأ مطلع العام المقبل، بكل من مديريات المساحة بالقليوبية والإدارة المركزية لشئون المساحة بمنشأة بنها.

وأشار إلى أن المتضررين لهم حق الاعتراض على أى بيانات تتعلق بالقيم المحددة خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة وإعداد التصميمات المطلوبة لإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قال فى تصريحات سابقة أن الطريق يبدأ من مدينة بنها إلى المنصورة، بطول 73 كم بعرض 4 حارات رئيسية، وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه.

كما يتم استكمال ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقى فى المسافة من شربين حتى دمياط.

ويعتبر المشروع جزءً من محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة بالقليوبية والدقهلية ودمياط لفصل واستيعاب الكثافات المرورية العالية.

كما يهدف المشروع للمساهمة فى رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية.