بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين بالسويس اليوم

من 13 إلى 16 أبريل

فى إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قام الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ بجولة تفقدية لمكاتب البريد بالمركز الرئيسي بمنطقة النمسا بحي السويس ومكتب بريد الشهداء ومكتب بريد مدينة المثلث بحى الأربعين لمتابعة صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة التي بدأت اليوم الإثنين 13 ابريل وتستمر حتى 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .

كما تابع خالد سعداوى السكرتير العام المساعد صرف المنحة بمكتب بريد محطة الصباح بحي فيصل ومكتب بريد النور ومكتب بريد تكرير البترول بحى عتاقة .

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على رؤساء الاحياء ومدير عام البريد بتقديم جميع التسهيلات لصرف المنحة للمستحقين والالتزام بالإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وفى الجولة تابع نائب المحافظ تطبيق كل الاجراءات الاحترازية والوقائية والصحية الخاصة وتوزيع كمامات على المستحقين والقفازات والتزام العاملين بمكاتب البريد بارتداء الكمامات والقفازات حفاظا على سلامة المواطنين .