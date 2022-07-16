بدء صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين بالدولة، على مدار 4 أيام تبدأ من الأحد 24 يوليو الجاري، وفقا لتقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة للدولة مع مراعاة عدد العاملين بهذه الجهات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وقال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو، ثم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 26 يوليو المقبل، وباقي جميع الجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو.

أهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.