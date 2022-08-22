بدء صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة في هذا اليوم

تبدأ وزارة المالية المصرية صرف مرتبات أغسطس الجاري للعاملين بالدولة بعد غد الأربعاء، وعلى مدار 5 أيام خلال الشهر، وفقا للتوزيع الجغرافي للوزارات والهيئات.

وقال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالوزارة إنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل.

وتابع، ثم يبدأ صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

وأشار بسيوني إلى أنه تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال الشهر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.