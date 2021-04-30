بدء صرف المعاشات عبر ماكينات ATM ومنافذ «فوري»

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي ببدء صرف كافة المعاشات للعملاء غدا السبت الموافق الاول من مايو عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الالكتروني. وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس…

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي ببدء صرف كافة المعاشات للعملاء غدا السبت الموافق الاول من مايو عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والدفع الالكتروني.

وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع شركة “فوري” علي تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والاجازات، وذلك للتيسير علي العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ “فوري” بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة.

وأشار عشماوي إلي أنه بناء علي تكليفات السيدة/ نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة علي البنك مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء وخاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير خاصة في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا علي أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء علي مستحقاتهم بشكل أسرع.