بدء سريان إعفاء سيارات اتفاق التجارة المصرية الأوروبية كليا من الجمارك

على السيارات الواردة من تركيا ودول الايفتا

قالت مصلحة الجمارك إنه بدءا من اليوم 1 يناير 2020 بدأ تطبيق إعفاء السيارات المستوردة المدرجة باتفاقيات التجارة المصرية الأوروبية المشتركة بشكل كلي من الرسوم الجمركية.

السيارات المستوردة الواردة من تركيا ودول الايفتا

ويُطبق الاتفاق على السيارات المستوردة في إطار اتفاق التجارة الحرة المشتركة بين مصر ودول الايفتا ، ومصر وتركيا، ليتم إعفاؤها بنسبة 100% من الجمارك، مقارنة برسوم 90% سابقا.

وتتضمن السلع التي تم رفع الرسوم عنها في اتفاق مصر مع دول الايفتا السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات كهربائية.

واتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الايفتا تم توقيعه فى 27 يناير 2007 بدافوس، بمزايا متوقعة تشمل دعم العلاقات التجارية مع دول الاتفاق وهي سويسرا والنرويج والليختنشتاين وأيسلندا.

كما تشمل السلع الخاضعة للاتفاق مع تركيا السيارات أيضا، وذلك وفقا لبيان صدر عن مصلحة الجمارك اليوم.

الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ (ايفتا) تتميز دولها بأنها من الاقتصاديات عالية الأداء من حيث القدرة على المنافسة، وتأسست عام1960م