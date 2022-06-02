بدء زراعة القمح في الأردن لتعزيز الأمن الغذائي ضمن شراكة مصر والإمارات

تقرر البدء بزراعة القمح والشعير والذرة في المملكة الهاشمية، كجزء من تعاون لتعزيز الأمن الغذائي ضمن شراكة مصر والأردن والإمارات ، حسبما ذكرت قناة المملكة الأردنية الحكومية اليوم، نقلاً عن وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي.

وأضاف أن العمل سيبدأ قريباً للتحضير لزراعة المحاصيل الثلاثة في الأردن، وسيتم تمويله من خلال استثمارات إماراتية.

كما توصلت الدول الثلاث إلى اتفاقية أخرى تقدّم بموجبها الإمارات الغاز للأردن، فيما تقوم مصر بتزويد الأردن بالأمونيا لاستخدامها في تصنيع الأسمدة، من خلال شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية في الأردن، وفقاً للوزير الذي أشار إلى أن أي فائض من السماد سيتم تصديره.

كذلك كشف الشمالي أن الدول الثلاث ستطلق مشروعين لإنتاج مواد صيدلانية

المشاريع المتفق عليها، والتي هي جزء من الشراكة الصناعية الاستراتيجية المعلنة في أبوظبي مطلع الأسبوع الحالي، سيبدأ تنفيذها خلال ثلاثة أشهر، بحسب وزير الصناعة والتجارة الأردني.