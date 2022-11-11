بدء رصف 7 طرق بمراكز البحيرة بتكلفة إجمالية 24.9 مليون جنيه

بدأت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة المهندس فايز الجندي مدير المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز ( أبو المطامير – بدر – وادي النطرون ) في تنفيذ عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بنطاق 3 مراكز بنطاق المحافظة بأطوال 13 كم و810م باعتمادات مالية بلغت 24 مليونا و939 ألف جنيه.

وتم بمركز ومدينة أبو المطامير رصف شوارع عزبة عاشور بطول 4 كم واعتماد قدره 7 ملايين جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.

وكذلك رصف شوارع عزبة عثمان القبلية بطول 4 كم واعتماد 7 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.

كما يتم بمركز ومدينة وادي النطرون رصف طريق مغسلة بيشوى بطول 1 كم و650 م واعتماد قدره 2 مليون و829 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

فيما يتم رصف طريق خلف مسجد النور السوق القديم بطول 310 م واعتماد قدره 530 ألف جنيه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

وكذلك يتم رصف الطريق من خلف المركز الطبي والمدارس حتى طريق قصر الثقافة بطول 1.5 كم واعتماد قدره 2 مليون و569 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

كما يتم رصف الطريق من بئر 10 مساجد فايز الشيخ تجاه خط سوميد والعمارات السكنية بطول 1.35 كم واعتماد قدره 2 مليون و211 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

وفي مركز ومدينة بدر يتم رصف الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة الرئيسية بمركز بدر بطول 1 كم واعتماد قدره 2.7 مليون جنية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية جميع احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظراً لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية.