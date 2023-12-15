بدء رصف 4 طرق بالبحيرة بإجمالي أطوال 6.3 كم باعتمادات 77 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة المهندسة كريمة عاشور أعمال بدء رصف 4 طرق بنطاق المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 6.3 كم وباعتمادات مالية بلغت 77.3مليون جنيه، وتشمل أعمال التكاسي وإنشاء سور وطبقة الأساس بطريق كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية بطول 2 كم بإعتمادات مالية بلغت ٤٠ مليون جنيه.

كما تشمل استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول 1 كم بمركز الدلنجات باعتماد قدره 10 ملايين جنيه.

كما أنه جار استكمال طريق مدرسة الزراعة بطول 2 كم بمركز بدر بتكلفة تقدر بـ 8.7 مليون جنيه، كما أنه جار استكمال طريق كورنيش رشيد بطول 1.3 كم بمركز رشيد باعتماد 18.6مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظرا لأهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية.