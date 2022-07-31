بدء ربط تداول المشتقات بين بورصتي سنغافورة والهند

بدأت عملية ربط تداول المشتقات عبر الحدود بين كلٍ من بورصة سنغافورة والبورصة الوطنية بالهند لتنهي بذلك سنوات من التأخير بعد أن أنهى الطرفان نزاعاً مريراً ترك المستثمرين العالميين في مأزق.

وفقاً لبيان صادر عن بورصة سنغافورة بتاريخ 29 يوليو، فقد أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسمياً يوم الجمعة الماضي منصة “إن إس إي آي إف إس سي – إس جي إكس كونكت”، وهي جاهزة لأعمال تسوية مشتقات أسهم “نيفتي” للمؤسسات العالمية.

تداول المشتقات

تتيح منصة الربط، التي أُنشئت على غرار الربط بين هونغ كونغ وشنغهاي، للمستثمرين العالميين بتداول الأسهم المُدرجة في البورصة الهندية المحلية، بدلاً من الترتيب السابق الذي كان يسمح بمثل هذه الصفقات عبر بورصة سنغافورة فقط.

وتمثل بداية الربط أيضاً نهاية للخلاف الذي نشب في عام 2018 بعد أن أعلنت بورصة سنغافورة عن خطط لتقديم تداول العقود الآجلة للأسهم الفردية على أسهم عددٍ من أكبر الشركات في الهند. إلا أن البورصتين تمكّنتا من إحياء المحادثات بينهما، مما أدى إلى الارتباط التجاري.