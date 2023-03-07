بدء دورات تدريبية عن الاستيراد والجمارك في الإسكندرية وكفر الشيخ

بدأت عدد من الغرف التجارية في الإسكندرية وكفرالشيخ، تنفيذ دورات تدريبية عن الاستيراد والتصدير، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتشمل الدورات التدريبية التي تتم بالتعاون بين عدد من الجهات منها الغرف التجارية ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التدريب على الاستيراد والخطوات الرئيسية له، وأهم الشروط الواجب توافرها في المستوردين، والموقف الحالي للواردات وطرف تسعيرها وأليات تسويقها في الاسواق الداخلية.

كما تشمل الدورة وسائل الدفع الدولية والتعرف على أهم سبل الامان النقدي في التعامل التجاري الدولي وعقود البيوع التجارية، واجراءات الاستعلام عن الشركات، والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ودورها في العملية التجارية.

كما يتم التدريب على المواصفات المصرية والرقابة النوعية على الواردات ( السلع الصناعية ) وقانون الوكالة التجارية، وقواعد المنشأ، وجودة المنتج، وطرق الحصول على شهادات الايزو في المجالات المختلفة والمعمول بها في السوق المصري.

وتضم البرامج التدريبية وسائل النقل والشحن والتأمين والمستندات المتعلقة بها من مصطلحات النقل الدولي، وطرق الشحن المختلفة ودراسة أهم شركات التأمين وأنواعها.

وتشمل الدورة التدريبية التشريعات الجمركية من الاحكام والقرارات والتشريعات الاخرى من السماح المؤقت وشروط تطبيقه واجراءاته والمشاكل العلمية والواقعية الناتجة عنه، وقانون المناطق الحرة وتاريخها ومجال تطبيقه وأثاره الاقتصادية.

كما تشمل الدورة الاجراءات الجمركية للافراج عن الرسائل وكيفية حساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، والشهادة الجمركية ومضمونها، والتخليص الجمركي (تقديم الاقرار، التقديم المنافيست، والايداعات الجمركية) .

كما سيتم مناقشة المواصفات المصرية والرقابة النوعية على الواردات ( السلع الزراعية) والتعريف بالحجر الزراعي والبيطري ودورهما الرقابي على الواردات مع الاشارة الى دور وزارة الصحة وأهم الاجراءات الصحية المستخدمة للرقابة على الواردات.

كما تنافش الدورة التجارة الدولية حول ماهية العلاقات التجارية الدولية، وأهدافها ومبادئها وخطواتها، وأهم الاليات والاجراءات المستخدمة في عمليات التجارية الدولي، والمقومات والمعوقات في عمليات التجارة الدولية، والتقييم والتطوير في عمليات التجارة الدولية، وكذا التشريعات المنظمة للاستيراد والقيود والمعوقات الاستيرادية وكيفية التغلب عليها، بالاضافة الى اجراءات قيد سجل المستوردين، ودليل خدمة الاستيراد وأهم المستندات المطلوبة لعملية الاستيراد.