بدء دراسات جدوى القطار فائق السرعة مع فرنسا

❏ اجتماع خلال أيام للاتفاق علي الجدول الزمني وتقديم البيانات اللازمةمدحت إسماعيلقال مسئول حكومي بوزارة النقل، إن الجانب الفرنسي أبدي موافقته علي عمل دراسات الجدوى الاقتصادي لمشروع القطار فائق السرعة «6 أكتوبر ـ أسوان»، لافتاً الي إن اجتماعاً سيعقد خلال الأيام المقبلة بين قيادات الوزا

❏ اجتماع خلال أيام للاتفاق علي الجدول الزمني وتقديم البيانات اللازمة

مدحت إسماعيل

قال مسئول حكومي بوزارة النقل، إن الجانب الفرنسي أبدي موافقته علي عمل دراسات الجدوى الاقتصادي لمشروع القطار فائق السرعة «6 أكتوبر ـ أسوان»، لافتاً الي إن اجتماعاً سيعقد خلال الأيام المقبلة بين قيادات الوزارة، وشركة حديد فرنسا، للاتفاق على الجدول الزمني للدراسات، وتقديم البيانات اللازمة للشركة.

وأضاف أن تكلفة الدراسة ستكون منحة من الجانب الفرنسي، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال أكتوبر الماضي، مشيراً إلي أن المشروع سبق وأن أجري له دراسات مبدئية من جانب مكتب إسباني، منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يتم تحديثها حتي الأن.

وأطلق على القطار اسم ـ فائق السرعة ـ لأنه سيصمم بنظم تكنولوجية عالية، ومواصفات عالمية، ومختلف تماماً فى سرعته عن سرعات القطارات الحالية، حسبماً ذكر مسؤول الوزارة.

يشار إلى أن فكرة تنفيذ مشروع قطار سريع من مدينة 6 أكتوبر لأسوان، بدأت إعداد دراساتها بشكل مبدئى، فى عهد تولى إبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق قبل ثورة 25 يناير، وطرح المشروع مرة أخرى فى ديسمبر 2014، أثناء تولى هاني ضاحى، حقيبة وزارة النقل، وكان من المقرر تنفيذه بالاشتراك مع الجانب الصيني.

وأعلن وقتها عن أن القطار يختصر مدة السفر من القاهرة إلى أسوان إلى 4 ساعات فقط، والمرحلة الثانية من القاهرة إلى أسيوط، أما الثالثة من أسيوط إلى أسوان.