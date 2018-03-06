بدء حملة حماية لدعم الإطار التأميني للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

مها يونس تقوم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك من خلال إستمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض بمقر المديرية والمكاتب التابعة لها ، تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة " حماية " لت

مها يونس

تقوم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك من خلال إستمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض بمقر المديرية والمكاتب التابعة لها ، تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة ” حماية ” لتنظيم الإطار التأميني الذي سيشمل هذه الفئات من العمالة .

يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً.

وتقوم مديرية القوى العاملة بالتسجيل المجاني وفقا للإستمارة المشار إليها والمتضمنة كود المحافظة ورقم مسلسل ، ويدون فيها بيانات الإسم الرباعي والرقم القومي ومحل الإقامة ورقم التليفون والمهنة أو النشاط و السن والمؤهل الدراسي أن وجد ، والخبرات السابقة أن وجدت وذلك بمكاتب القوى العاملة والمديرية .

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء رابط إلكتروني خاص بالمديرية يمكن ملئ الإستمارة من خلاله على أن يتم تسليم صورة بطاقة الرقم القومي للمكتب التابع لمحل الإقامة.

