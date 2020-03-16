بدء حملة تطهير المنشآت الحكومية لمواجهة «كورونا» بالسويس

بدأت محافظة السويس حملات التطهير بالمنشآت الحكومية ، حيث أكد اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مطالبا مديرية الصحة بتكثيف العمل والبدء بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة وإرشاد المواطنين بكيفية التعامل وأسلوب الوقاية بمنازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لفريق العمل القائم بأعمال التطهير للمنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا .

وبدأ المحافظة بتطهير الديوان العام لتكون إنطلاقة لمكافحة الفيروس ، بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وفريق إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالسويس .

وأكد صقر أهمية الحفاظ علي أن تستمر محافظة السويس خالية من الفيروس ، مشددا على الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقاية وتوفير جميع الأدوات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية .

وقدم المحافظ الشكر لفريق من إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة والسكان برئاسة الدكتورة سوزان جميل مدير عام الإدارة علي جهدهم في التوعية وتطهير المنشآت من خلال خطة وزارة الصحة لمواجهة الفيروس .