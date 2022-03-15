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بدء حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمطروح

الحملة القومية تنطلق بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقًا، وحتى السلوم غربًا، مع توجه المواطنين إلى أقرب إدارة بيطرية لتحصين ماشيتهم،
معتز محمود 5:24 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 5:24 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل لعام 2022 تحت رعاية وزارة الزراعة، في الفترة من اليوم الموافق 15 مارس 2022، ولمدة شهر؛ وذلك بجميع الوحدات البيطرية بمدن ومراكز المحافظة؛ بهدف حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام الطب البيطري بمطروح، أن الحملة القومية تنطلق بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقًا، وحتى السلوم غربًا، مع توجه المواطنين إلى أقرب إدارة بيطرية لتحصين ماشيتهم،

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وتبدأ أعمال التحصين بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية الثلاثي المعدل الجديد، بالإضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل للماشية والتحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين بالمجان.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قِبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.

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من جانبه وجه محافظ مطروح بتذليل جميع العقبات من أجل تحقيق المستهدف من الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوافر كل الجرعات والتحصينات اللازمة والإعلان عن الحملة مع توعية المربّين بأهمية التحصين للوصول إلى المستهدف، خاصة في جميع القرى والتوابع داخل الصحراء.

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بقلم معتز محمود

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