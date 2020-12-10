ثقافة وفنون

بدء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42

بدأت منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42. وتضمن الحفل عرض فيديو من أعمال سينمائية عالمية، إلى جانب الفقرة الغنائية مع الموسيقار جورج قولته، والمغنية الأرمينية لينا شاماميان. وغنت المطربة لينا شاماميان مجموعة من…

رحاب صبحي 9:04 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 9:04 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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بدأت منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وتضمن الحفل عرض فيديو من أعمال سينمائية عالمية، إلى جانب الفقرة الغنائية مع الموسيقار جورج قولته، والمغنية الأرمينية لينا شاماميان.

وغنت المطربة لينا شاماميان مجموعة من الأغاني منها “يامه القمر علي الباب” للراحلة فايزة أحمد.

وبدأت الإعلامية جاسمين زكي حفل ختام المهرجان، بالتأكيد على أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إلا أن مهرجان القاهرة السينمائي تم بشكل رائع رغم كل التحديات.

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من جهته، وجه محمد حفظي، رئيس المهرجان/ الشكر لوزارة الثقافة التي دعمت المهرجان بشكل استثنائي، ووزارة الصحة لمجهوداتها في ظل أزمة “كورونا”.

كما توجه حفظي بالشكر لوزارتي الداخلية والآثار، واللجنة الاستشارية للمهرجان، ورعاته من الشركات مثل “بادية” و”بالم هيلز” و”بيجو” و”جوباص” وغيرهم.

وقال حفظي: “بشكر 2020 علي إنها سنة بها تحدي إرادة لجميع العاملين بالمهرجان، من التعايش مع الكورونا، وقربنا نودع 2020، وكمان هنودع الكورونا”.

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وأضاف: “كمان يجب أن نتذكر كل من رحل من الفنانين: محمود ياسين، نادية لطفي، رجاء الجداوي، حسن حسني، سناء شافع، نادية لطفي، سمير الإسكندراني”.

وأكد أنه تم بيع 30 ألف تذكرة في مهرجان القاهرة، وهذا يدل علي أن المصريين متعطشين للسينما .

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بقلم رحاب صبحي

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