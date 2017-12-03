بدء حفل استقبال وفود مؤتمر الجمارك العالمية بالأقصر

مها أبوودنبدأ مساء اليوم حفل استقبال للوفود الأجنبية المشاركة في الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتى يتم عقدها بمدينة الأقصر خلال الفترة من 6-4 ديسمبر الجارى الجارى بفندق سونستا بمدينة الأقصر وذلك لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط .و خلال الحفل رحب

مها أبوودن

بدأ مساء اليوم حفل استقبال للوفود الأجنبية المشاركة في الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتى يتم عقدها بمدينة الأقصر خلال الفترة من 6-4 ديسمبر الجارى الجارى بفندق سونستا بمدينة الأقصر وذلك لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط .

و خلال الحفل رحب عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالوفود المشاركة ، وأكد ان سبب نجاح أي مؤتمر هو ضيوفه ، مضيفا ان مدينة الاقصر تعد متحفا مفتوحا للحضارة المصرية وتاريخ مصر العريق ومعالمها الاثرية

وتحدث كينيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية وأبدى سعادته بوجوده في مصر والأقصر

و رحب الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية بالضيوف ايضا ، وتمنى نجاح المؤتمر وان يستمتع الجميع بإقامتهم في مصر

كما تحدث الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر ورحب بضيوف مصر الكرام وتمنى لهم إقامة سعيدة ودعا الجميع للإستمتاع بالمعالم الأثرية في مدينة الأقصر