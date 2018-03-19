بدء حفر آبار المرحلة التاسعة بمنطقة غرب الدلتا .. فى أبريل

إطلاق باكورة إنتاج الغاز من أول 3 آبار خلال 2018/ 2019نسمة بيومىيبدأ قطاع البترول، الشهر المقبل، عمليات حفر الآبار بمشروع إنتاج الغاز من المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، في إطار برنامج العمل الجاري لتنمية الحقول المكتشفة، ووضع آبار جديدة للغاز على خريط

إطلاق باكورة إنتاج الغاز من أول 3 آبار خلال 2018/ 2019





نسمة بيومى

يبدأ قطاع البترول، الشهر المقبل، عمليات حفر الآبار بمشروع إنتاج الغاز من المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، في إطار برنامج العمل الجاري لتنمية الحقول المكتشفة، ووضع آبار جديدة للغاز على خريطة الإنتاج للمساهمة فى تأمين جانب من احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة.

وبحسب تأكيدات مصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، لن يقلَّ إنتاج المرحلة عن 400 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميًّا، موضحين أن التأخر فى بدء الحفر لا يرجع إلى صعوبات أو أزمات تمويلية، لكنه ناتج عن تنفيذ حزمة دراسات تفصيلية قبل بدء الحفر.

وتضمَّن مشروع المرحلة 9 أ، الذى كان يتبع شركة بى جى البريطانية حينها، نحو 9 آبار، وبدأ الإنتاج الفعلي فيها يوليو 2014، باستثمارات حوالى 1.6 مليار دولار، بمعدل إنتاج 400 قدم مكعب غاز يوميًّا، و2500 برميل من المتكثفات.

وعقب استحواذ شركة شل على حصة شركة بى جى البريطانية “الشريك بالامتياز” منذ فترة، ترددت بعض الأقاويل بأن تأخر تحصيل “شل” مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية هو السبب وراء تأخر الحفر فى المرحلة “ب” حتى الآن.

على صعيد متصل تلقّى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من هشام العطار رئيس شركة رشيد والبرلس للغاز، تقريرًا حول موقف مشروع إنتاج الغاز من المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، والذى أوضح أنه تم بالفعل تحريك جهاز الحفر “NGT1” من خليج المكسيك نحو موقع حفر آبار المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط.

ومن المقرر أن يبدأ الحفار تنفيذ عمليات الحفر وفقًا لبرنامج عمل المشروع، والذى يشمل حفر 10 آبار، بواقع 8 آبار إنتاجية، وبئرين استكشافيتين، حيث تبدأ عمليات الحفر ببئر استكشافية.

وأضاف التقرير أنه من المخطط إطلاق باكورة إنتاج الغاز من أول 3 آبار من مشروع المرحلة التاسعة (ب) خلال العام المالى 2018/ 2019، على أن يتم وضع باقى الآبار خلال عام 2019 للانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، والذى تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 807 ملايين دولار، وينفذه قطاع البترول وشركة شل العالمية.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من إتمام كل الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، حيث تم إسناد الأعمال الهندسية ومراجعة التصميمات لشركة إنبى، بالتعاون مع شركة وود جروب كينى والتصنيع وشراء المهمات لشركة سايبم الإيطالية والتركيبات والتوريدات البحرية لشركة SUB SEA 7.