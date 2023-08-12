بدء حصاد الذرة المحلية يخفض الأسعار في الأسواق

انخفضت أسعار الذرة في الأسواق المصرية في ظل انطلاق موسم الحصاد للسوق المحلي طبقا لعدد من التجار حيث سجل سعر أردب الذرة الرفيعه المحلى ” عويجة ” بين 2100 إلى 2200 جنيه بدلا من 2500 جنيه الأسبوع الماضي سعر أردب الذرة الشامية الصفراء والبيضاء بين 3000 إلى 3100 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر اردب الذرة “حورس” ذرة رفيعة بين 2100 إلى 2200 جنيه، وسجل سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيتى 13000 جنيه “صب أرضه” سعر طن الذرة الصفراء برازيلى 13000 جنيه “صب أرضه”.

وأشار التجار إلى أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11600 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

ذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44% سجل 27000 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 28000 جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيه والردة 8800 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيها للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

ونوه التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.