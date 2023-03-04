بدء حجز وحدات «دار مصر» بنظام أسبقية الحجز إلكترونيا غدا

تبدأ، غدا الأحد، عملية حجز وحدات الإسكان المتوسط “دار مصر”، إلكترونيا، والتي سبق وأن أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن الطرح الأخير لعدد 5 مشروعات ضمن فئة متوسطي الدخل.

ومن المقرر أن يبدأ غدا الأحد 5 مارس 2023، منذ العاشرة صباحا وحتى الساعة 12 مساء الإثنين 6 مارس التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان:

www.hdb-reservation.com

على أن تكون عملية التخصيص بنظام أسبقية الحجز “أون لاين”.

طريقة التسجيل

تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الرقم القومي وكلمة السر.

يتم الضغط في شاشة “أرغب بالتقديم”.

ثم الضغط على “احجز الآن”.

ستظهر البيانات الأساسية بالوحدات الجديدة التي يتم حجزها وبالترتيب من المحافظة إلى رقم الوحدة.

يمكن للمتقدم تأكيد الحجز وطباعة الاستمارة.

كانت وزارة الإسكان قد طرحت 512 وحدة سكنية بمشروع “دار مصر”، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة هي (15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة).