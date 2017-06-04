بدء حجز تذاكر القطارات المكيفة عبر الإنترنت

المال - خاص أعلن المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة بدأت فى تفعيل نظام حجز التذاكر رسميا عن طريق موقع الهيئة على شبكة الانترنت للقطارات المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية للحجز الكترونيا من أى مكان عبر موقع الهيئة، ويمكن للراكب حجز التذاكر التى يرغب فيها باستخدم بطاقات الائتمان الخاص

المال – خاص

أعلن المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة بدأت فى تفعيل نظام حجز التذاكر رسميا عن طريق موقع الهيئة على شبكة الانترنت للقطارات المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية للحجز الكترونيا من أى مكان عبر موقع الهيئة، ويمكن للراكب حجز التذاكر التى يرغب فيها باستخدم بطاقات الائتمان الخاصة به.



وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن الحجز عبر الموقع الإلكترونى للهيئة يتم بنفس نظام الحجز المطبق من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، مشيرا إلى أن هذا النظام شرعت الهيئة فى تنفيذه منذ عام 2015 فى إطار التجربة قبل تفعيله وزيادة النسبة المخصصة للحجز الالكترونى إلى 10% بعد تفعيل النظام رسميا.



وأوضح شوشة أنه بدأ فعليا الجمهور الحجز من على الموقع الالكترونى للهيئة وخلال الفترة من 27 مايو 2017 حتى الاول من يونيو 3250 مقعدا كالاتى:

•يوم 27 مايو تم حجز 471 مقعدا ( 323 مقعدا درجة ثانية، 148 مقعدا درجة اولى )

•يوم 28 مايو تم حجز 644 مقعدا ( 406 مقاعد درجة ثانية، 238 مقعدا درجة أولى )

•يوم 29 مايو تم حجز 687 مقعدا ( 450 مقعدا درجة ثانية، 237 مقعدا درجة أولى )

•يوم 30 مايو تم حجز 539 مقعدا ( 364 مقعدا درجة ثانية، 175 مقعدا درجة أولى )

•يوم 31 مايو تم حجز 823 مقعدا ( 492 مقعدا درجة ثانية، 331 مقعدا درجة اولى )

•يوم 1 يونيو تم حجز 85 مقعدا ( 59 مقعدا درجة ثانية، 26 مقعدا درجة أولى )

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد إلى أن الهيئة تدرس التوسع فى نظام الحجز الإلكترونى تدريجيا مع وضع القواعد التى تمنع تسرب هذه التذاكر إلى السوق السوداء، مشيرًا إلى أن نظام الحجز الإلكترونى سيظل مفعلا طوال العام باستثناء أيام الاعياد، حيث يتم وقف الحجز عبر كل المنافذ الخارجية، ويتم قصره على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.