بدء توافد النجوم لحضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حضر حتى الآن محمد حفظى رئيس المهرجان، والفنانون مادلين طبر وإسلام إبراهيم ونهلة سلامة

بدأ توافد النجوم على “الريد كاربت” في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، والتي تجري حاليا في دار الأوبرا المصرية.

وحضر حتى الآن محمد حفظى رئيس المهرجان، والفنانون مادلين طبر وإسلام إبراهيم ونهلة سلامة وهدى الإتربى والإعلامية سهير جودة وتيتيانا والراقصة جوهرة والناقد أحمد شوقي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).