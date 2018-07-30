بدء توافد الخريجين للتسجيل بملتقى التوظيف بالإسماعيلية

نادية سلام أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه مع بداية اليوم الأول لانعقاد ملتقى التوظيف الخامس لشباب الخريجين من أبناء الاسماعيلية تم استقبال أعداد كبيرة من الشباب والفتيات الذين توافدوا على مقر الملتقى للتعرف على فرص العمل المتاحة وتسجيل…

نادية سلام

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه مع بداية اليوم الأول لانعقاد ملتقى التوظيف الخامس لشباب الخريجين من أبناء الاسماعيلية تم استقبال أعداد كبيرة من الشباب والفتيات الذين توافدوا على مقر الملتقى للتعرف على فرص العمل المتاحة وتسجيل بياناتهم للمشاركة فى الملتقى والحصول على إحدى فرص العمل المطروحة من قبل الشركات المشاركة.

ويأتى هذا فى اطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر كل الجهود من أجل تقديم سبل المساندة الكاملة والدعم للشباب، والعمل على حل مشاكلهم وقضاياهم والقضاء على البطالة، من خلال طرح المزيد من فرص العمل والتوسع فى اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي ستسهم في توفير آلاف من فرص العمل أمام الشباب الى جانب التركيز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ويشارك فى ملتقى الإسماعيلية الخامس للتوظيف عدد كبير من الشركات الاستثمارية بالمناطق الصناعية والحرة يزيد على 35 شركة تطرح عدد 2000 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية للشباب خلال الملتقى.

وأشار محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين الى أنه سوف يشمل الملتقى هذا العام بالاضافة الى فرص العمل طرح فرص تدريب للشباب سواءا الفرص التخصصية فى مجالات ” الحاسب الآلى والمحاسبة واللغات ” أو فرص التريب المهنية لبعض الحرف ” نجارة وتصنيع جلود وخياطة ” علاوة على الفرص التمويلية من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات.