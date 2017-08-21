بدء تنفيذ 16 محطة تحلية لمياه البحر في ٥ محافظات

بدور إبراهيمأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 16 محطة تحلية مياه بطاقة ٤٧٣ ألف متر مكعب في اليوم، في ٥ محافظات، مؤكدا أنه يتم تنفيذ محطات لخدمة المجتمعات والمدن الساحلية الجديدة التي يتم تنفيذها مثل العلمين الجديدة وشرق بورسعيد. وقال

بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 16 محطة تحلية مياه بطاقة ٤٧٣ ألف متر مكعب في اليوم، في ٥ محافظات، مؤكدا أنه يتم تنفيذ محطات لخدمة المجتمعات والمدن الساحلية الجديدة التي يتم تنفيذها مثل العلمين الجديدة وشرق بورسعيد.



وقال الوزير إن “المحافظات التي يتم فيها تنفيذ محطات التحلية، هي مطروح وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر وبورسعيد،”.

وأوضح وزير الإسكان أن التوسع في إنشاء محطات التحلية، يأتي نتيجة اهتمام الدولة بتحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، للحفاظ على مياه النيل، لاستخدامها في الأنشطة الاخرى مثل الزراعة.

وفي السياق ذاته، أشار اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المحطات الـ 16 الجاري تنفيذها هي: 4 محطات في محافظة مطروح، وهي توسعات سيدي براني، والرملية ٣، والضبعة الجديدة، بطاقة إجمالية ٣٤ ألف متر مكعب في اليوم، إضافة الى تنفيذ محطة في مدينة العلمين بطاقة ١٥٠ الف متر مكعب في اليوم.

وأوضح العشري أنه جار تنفيذ 4 محطات بمحافظة شمال سيناء، وهي: العريش ١و٢و٣ والشيخ زويد، بطاقة ٣٠ ألف متر مكعب في اليوم، فضلا عن تنفيذ محطتين في محافظة جنوب سيناء، هما نبق والطور بطاقة ٤٢ ألف متر مكعب في اليوم، ومثلهما في محافظة بورسعيد هما غرب بورسعيد وشرق بورسعيد، بطاقة ١٧٠ ألف متر مكعب في اليوم، علاوة على تنفيذ توسعات في ٤ محطات في محافظة البحر الأحمر، وهي: اليسر وحلايب وشلاتين وأبورماد بطاقة ٤٧ ألف متر مكعب في اليوم.

وحال تنفيذ محطات التحلية الجديدة يرتفع عددها إلى 55 محطة.

وأكد المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، سبق أن قامت بتنفيذ ٣٩ محطة تحلية لمياه البحر، بطاقة اجمالية ٢٣٥.٦ الف متر مكعب في اليوم.

وأوضح أن هذه المحطات موزعة كالتالي : ٩ محطات بمحافظة مطروح بطاقة ٧٨ ألف متر مكعب في اليوم، و ٥ محطات في شمال سيناء بطاقة ١٠.٦ الف متر مكعب في اليوم، و ٦ محطات في جنوب سيناء بطاقة ٤٥ ألف متر مكعب في اليوم، و ١٩ محطة في محافظة البحر الأحمر بطاقة ١٠٢ ألف متر مكعب في اليوم.