بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرة للسيارات.. فبراير المقبل

أحمد شوقيقال مصدر مسئول بشركة إدارة المنطقة الحرة للسيارات، الواقعة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج، إنه سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتصميمات ورسومات المشروع، خلال الأسبوع المقبل، وأنه من المرتقب البدء في تنفيذ المشروع خلال فبراير 2018. ولفت إلى عقد المساهمين

أحمد شوقي





قال مصدر مسئول بشركة إدارة المنطقة الحرة للسيارات، الواقعة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج، إنه سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتصميمات ورسومات المشروع، خلال الأسبوع المقبل، وأنه من المرتقب البدء في تنفيذ المشروع خلال فبراير 2018.

ولفت إلى عقد المساهمين في المشروع اجتماعًا، نهاية الأسبوع المقبل؛ بغرض وضع اللمسات النهائية لبدء المشروع.

ويستهدف المشروع إقامة معارض سيارات تمكِّن التجار من الاستيراد وإعادة التصدير، دون المرور بالمنافذ الجمركية المصرية، كما يمكنها إدخال السيارات بمصر بعد دفع رسوم الوارد المستحقة عليها. وكان هذا المشروع قد أطلق نهاية 2016، لكنه لم يستكمل بسبب ارتفاع تكلفته الاستثمارية، ما أدى إلى انسحاب المساهمين فيه.

وكان المخطط إقامة المنطقة على 250 ألف متر تم التعاقد عليها ضمن المساحة التي تتولى تطويرها شركة إيتيدا الصينية والبالغة 6 كم.

وأوضح المصدر أنه سيتم الكشف عن تفاصيل البدء في المشروع والإجراءات المتبعة والجدول الزمني لأعمال التنفيذ، بعد الاجتماع الذي سيعقد المساهمون في المشروع، نهاية الأسبوع المقبل.