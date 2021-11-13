الإسكندرية

بدء تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية بالإسكندرية (صور)

رغم صدور القرار منذ أبريل من العام الجاري
السيد فؤاد 12:49 م, السبت, 13 نوفمبر 21 12:49 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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بدأت جامعة الإسكندرية تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية بالإسكندرية والتي من المقرر إنشاؤها في منطقة أبيس “خلف مبنى المحافظة الجديد”.

وتأتي تلك الأعمال رغم صدور قرار الموافقة على تنفيذ المشروع منذ أبريل الماضي، من خلال مجلس إدارة جامعة الإسكندرية.

وكان قد أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن مجلس الجامعة خلال اجتماعه في أبريل من العام الجاري، وافق على إنشاء الجامعة الأهلية بالإسكندرية.

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وأضاف أن الجامعة الأهلية الوليدة تهدف إلى المنافسة العالمية في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا، وستكون قائمة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإضافة قوية لاسم جامعة الإسكندرية العريق.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن جميع التخصصات ستكون متسقة مع المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التي تشهدها مصر حاليا، وما تتطلبه تلك المشروعات القومية من تخصصات في كل المجالات بكل محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية الأهلية سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية الحكومية لتحقيق التكامل بينهما، وسوف يتم تشكيل لجنة لإتمام الدراسات اللازمة الخاصة بالجامعة الأهلية وتحديد موقعها الجغرافي والكليات والأقسام العلمية واللوائح المنظمة لها.

ومن المعروف أن منطقة أبيس أصبحت ملاذا للعديد من المنشآت الحكومية والعامة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة إنشاء مبنى المحافظة الجديد، إضافة إلى مجمع محاكم الإسكندرية، ونادي الاتحاد الجديد، وأخيرا البدء في تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية.

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بقلم السيد فؤاد

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