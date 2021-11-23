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بدء تنفيذ مسارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في 28 شارع بالمعادي (صور)

وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتحسين الخدمات المقدمة إليهم
أحمد إسماعيل 10:13 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 10:13 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدء تطبيق البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وبنك الإسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ “مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص متحدى الإعاقة” فى 28 شارع بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة لتسهيل السير والحركة لمتحدى الاعاقة وممارسة كافة انشطتهم الحياتية ودمجهم بشكل إيجابى فى المجتمع ، حيث كانت البداية بتنفيذ 3 إتاحات فى شارع 9 بالمعادى بالمواصفات و المقاييس العالمية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتحسين الخدمات المقدمة إليهم وإدماجهم فى المجتمع وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم الاستعانة بالمجلس القومى لشئون الإعاقة لتحديد الأولويات فى اختيار الشوارع التى ستقام بها الإتاحات بعد معاينتها ميدانيا فى حى المعادى، وتم اختيار شارع 9 كأولوية أولى مشيرا إلى يجرى حاليا معاينة باقى الشوارع الرئيسية التى سيتم تنفيذ المبادرة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الأرصفة وتمهيدها لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

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وأشاد اللواء بدور النائبة سحر البزار وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب فى اقتراح المبادرة والتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير لبدء تنفيذها فى منطقة المعادى على أن تعمم فى وقت لاحق فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة من أول الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التميز مؤكدا حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدى الاعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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ولفت اللواء شعراوى الى اصدار توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الاعاقة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى تنظيم الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الاشارة ، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المتعاملة مع متحدى الاعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

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وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات مشددا على سرعة تنفيذ البروتوكول فى الشوارع المحددة بمنطقة المعادى لتكون نقطة انطلاق ليتم تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة اشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعارذوى الاحتياجات الخاصة بأنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الاشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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