بدء تنفيذ مدينة المعرفة باستثمارات 12 مليار جنيه

سمر السيد:قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر بدء أعمال مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال مارس المقبل، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالانتهاء من المرحلة الأولى فى 3 سنوات، بدلاً من 7، وتقدر استثماراتها بنحو 12 مليار جنيه.وأوضح

سمر السيد:

قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر بدء أعمال مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال مارس المقبل، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالانتهاء من المرحلة الأولى فى 3 سنوات، بدلاً من 7، وتقدر استثماراتها بنحو 12 مليار جنيه.

وأوضح فى تصريحات صحفية، على هامش القمة العالمية للحكومات التى بدأت أعمالها أمس فى دبى، أن الوزارة تخطط لأن تكون تلك المدينة مركزا لصناعة الاتصالات فى مصر، وأن تكون شبيهة بمشروع “وادى السيليكون” بالولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على جذب الاستثمارات العالمية، وتصدير أفكار ومنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الوزارة قامت بوضع فصل للاستثمار بالمناطق التكنولوجة ضمن قانون الاستثمار، وهناك خطة لإنشاء 4 مجمعات صناعية جديدة، بمدن برج العرب، وبنى سويف، وأسيوط، والسادات التكنولوجية الجديدة.

وقال إن تهيئة المناخ والظروف المناسبة، جعل مستثمرى جنوب شرق أسيا حريصون على التواجد فى مصر بغرض التصنيع، لأن سوق واعد، وجاذب، كما أن لديها اتفاقيات تجارية مع جميع بلدان العالم.

وتقع مدينة المعرفة، على مساحة 305 أفدنة، وتضم فندقين 5 نجوم، وتتنافس 3 شركات محلية وأجنبية هى: «Scott Brownrigg» و«Mott MacDonald Group» البريطانيتين، و«MK Consulting Engineers» المصرية، على وضع رسوماتها الهندسية.