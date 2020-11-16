بدء تنفيذ كوبري علوي بتكلفة 200 مليون جنيه بأكتوبر الجديدة

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ البدء في تنفيذ كوبري علوي لربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار بالمدينة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون جنيه.

وأضاف النجار، أن المنطقة تضم نحو 24888 وحدة إسكان اجتماعى، جارٍ تنفيذها بالمنطقة، إلى جانب أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها بالمنطقة.

وأشار، إلى أنه تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة “بتروجيت”، تيسيراً على المواطنين لسهولة الوصول للمشروع أسوة بالكوبري المنفذ بمنطقة الـ 800 فدان.

وأفاد رئيس الجهاز، أن الـ 100 ألف وحدة سكنية المقرر تنفيذها بالمنطقة، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.