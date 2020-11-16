عقـــارات

بدء تنفيذ كوبري علوي بتكلفة 200 مليون جنيه بأكتوبر الجديدة

بربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الاجتماعي
خالد الأسمر 7:54 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 7:54 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ البدء في تنفيذ كوبري علوي لربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار بالمدينة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون جنيه.

وأضاف النجار، أن المنطقة تضم نحو 24888 وحدة إسكان اجتماعى، جارٍ تنفيذها بالمنطقة، إلى جانب أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها بالمنطقة.

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وأشار، إلى أنه تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة “بتروجيت”، تيسيراً على المواطنين لسهولة الوصول للمشروع أسوة بالكوبري المنفذ بمنطقة الـ 800 فدان.

وأفاد رئيس الجهاز، أن الـ 100 ألف وحدة سكنية المقرر تنفيذها بالمنطقة، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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