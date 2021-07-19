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بدء تنفيذ سوق حضارية كبديل لـ«الباعة الجائلين» في مدينة العبور

على مساحة 10 آلاف متر مربع
أحمد صبحي 2:56 م, الأثنين, 19 يوليو 21 2:56 م, الأثنين, 19 يوليو 21

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قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، إنه تم البدء في تنفيذ سوق حضارية على مساحة 10 آلاف م٢، منها 7500 م٢ كأماكن انتظار تخدم على السوق والمناطق الخدمية المجاورة.

واضاف أن السوق يتم تنفيذها كبديل للباعة الجائلين، وللقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، بأن السوق سيتم تنفيذها من المنشآت سهلة الفك والتركيب على مساحة ٢٥٠٠م٢ تقريبا محاطة بأسوار و 4 بوابات، وستحتوى على ٩٠ باكية تقريبا لتسكين الباعة الجائلين بها.

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وأشار إلى أنه سيتم تزويد السوق بكامل المرافق اللازمة من مياه وصرف وكهرباء، وسيتم تشغيل السوق عن طريق إدارة التنمية بالجهاز.

من جانبه، أشار المهندس حمدى عبدالقوى، نائب رئيس جهاز مدينة العبور للتنمية، إلى أنه تم تنفيذ نحو 20 حملة نهارية و10 حملات ليلية خلال الشهر الماضي على الباعة الجائلين وَالظواهر العشوائية بالمدينة.

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وذلك بالتنسيق بين إدارتى الأمن والأحياء وبمعاونة شرطة المرافق بالمدينة.

وأضاف نائب رئيس جهاز العبور، أن تلك الحملات، أسفرت عن تحرير 65 محضر إشغال طريق بجانب إزالة العديد من الإشغالات والظواهر العشوائية.

وأكد أن هدف الدولة ليس محاربة الظواهر السيئة والعشوائية فقط، وإنما توفير البديل الآمن والحضارى.

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بقلم أحمد صبحي

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