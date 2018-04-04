بدء تنفيذ سوقين تجاريين وتنسيق موقع الحي الثالث بالشروق

رضوى عبدالرازقانتهى جهاز مدينة الشروق من إسناد عدد من الأعمال لصالح شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات تنموية بالمدينة.وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز الشروق، إنه تم البدء فى تنفيذ 2 سوق تجارى نموذج 6 محلات للسوق الواحد بكل من المنطقة الثانية عمارات خدمات المجاورة الثالثة والمنطقة التاسعة عمار

رضوى عبدالرازق

انتهى جهاز مدينة الشروق من إسناد عدد من الأعمال لصالح شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات تنموية بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز الشروق، إنه تم البدء فى تنفيذ 2 سوق تجارى نموذج 6 محلات للسوق الواحد بكل من المنطقة الثانية عمارات خدمات المجاورة الثالثة والمنطقة التاسعة عمارات خدمات المجاورة الثانية ومدة التنفيذ 10 شهور لكل سوق وكذلك تم البدء فى تنفيذمشروع تنسيق الموقع ورفع كفاءة بعض الطرق بالحى الثالث شرق وتشمل الاعمال رفع كفاءة الطرق والارصفة والدهانات وتنسيق المساحات الخضراء وعمل اللوحات الارشادية وتحذيرية وسيتم الانتهاء من تنفيذ تلك الاعمال خلال 12 شهراً .

وأضاف أنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة الموقع والتطوير الحضارى بالحى الثانى المجاورة بمربعات، وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال 10 أشهر.

ولفت إلى أنه سيتم طرح العديد من المناقصات تباعا فى المرحلة المقبلة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمدينة.