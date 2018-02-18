بدء تنفيذ سابع مزرعة مصرية مشتركة في أفريقيا بإريتريا

الصاوي أحمد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البدء في تنفيذ أعمال المزرعة المصرية المشتركة بدولة إريتريا، لتكون بذلك هي المزرعة المصرية السابعة التي يتم إنشاؤها في قارة أفريقيا. وقالت الوزارة في بيان لها إن السفير المصري ياسر هاشم، سفير مصر بدولة إريتريا، قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم والع

الصاوي أحمد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البدء في تنفيذ أعمال المزرعة المصرية المشتركة بدولة إريتريا، لتكون بذلك هي المزرعة المصرية السابعة التي يتم إنشاؤها في قارة أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن السفير المصري ياسر هاشم، سفير مصر بدولة إريتريا، قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم والعقد التنفيذي للمزرعة بناء على تفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر، بتوطيد سبل التعاون مع دول القارة السمراء باعتبارها الامتداد الطبيعي والاستراتيجي لمصر، خاصة وأن هناك علاقات تاريخية مشتركة، فضلًا عن مشروعات تنموية تسهم في تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.

وأوضح وزير الزراعة اأن المزرعة المصرية المشتركة مع إريتريا، والتي تقع في منطقة القرن الأفريقي تهدف إلى تقوية الروابط المصرية الإريترية خاصة في المجال الزراعي، وتلبية احتياجات الجانب الإريتري في النهوض بإنتاجيات المحاصيل المختلفة من خلال نقل التكنولوجيا الزراعية المصرية سواء عن طريق إدخال أصناف وهجن لمحاصيل مصرية متفوقة في الإنتاج أو من خلال تطوير نظم الري والبرامج التدريبية المختلفة سواء كانت بمقر المزرعة أو بالمركز المصري الدولي للزراعة بالقاهرة.

وأشار البنا الى أن الوزارة تعمل جاهدة في نشر منظومة المزارع النموذجية بالدول الإفريقية من خلال تواجد المزارع في التجمعات الاقتصادية الافريقية، ومنطقة القرن الافريقي وذلك لتعزيز التواجد والريادة المصرية في افريقيا.

وتعد المزرعة المشتركة الجديدة في اريتريا، هي المزرعة المصرية السابعة التي تنشأها مصر في القارة السمراء، بعد مزارع: الكونغو الديمقراطية، مالي، تنزانيا، زامبيا، النيجر، وتوجو.

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