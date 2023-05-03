بدء تنفيذ الصبة الخرسانية للمفاعل الثالث بمشروع محطة الضبعة النووية

أعلنت هيئة المحطات النووية ، أنه في ضوء حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خلال شهر مارس الماضي، تم اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة بمشروع الضبعة.

صورة اثناء اطلاق بدء الصبة الخرسانية

وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، في بيان صحفي إن هذا الأمر يعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

وحضر الفعالية الهندسية لأعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة الدكتور أمجد سعيد الوكيل – رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدكتور سامي شعبان عطالله – رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور ألكسندر كورتشجين – نائب أول رئيس شركة أتوم استروى اكسبورت” لإدارة مشاريع محطات الطاقة النووية ولفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة أتوم” استروى “اكسبورت” المقاول العام الروسي.

وخلال الفعالية، ثمن الوكيل وكورتشجين العمل الجاد والجهد المبذول من فرق العمل المصرية والروسية لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية وهو الأمر الذي نتج عنه تحقيق أحد أهم معالم المشروع الـيـوم بتنفيذ أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة.

وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم المستمر والرعاية الكاملة لتحقيق حلم المصريين في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية.

ووقعت مصر وروسيا يوم 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم عقود المحطة فى ديسمبر 2017، وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل عام 2028.